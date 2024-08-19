Михаил Ефремов может выйти на свободу к Новому году

Заслуженный артист России Михаил Ефремов может выйти на свободу уже в декабре 2024 года. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как рассказал изданию собственный источник, защита актера подготовила новое ходатайство и почти не сомневается в том, что условно-досрочное освобождение (УДО) возможно будет для Ефремова уже к Новому году.

Адвокаты в ходатайстве ссылаются на медицинские справки, в которых указаны как ранее поставленные диагнозы 60-летнего актера, так и прогрессирующие заболевания, установленные тюремными медиками: головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак. Атаки привели к тому, что еще во время судов по делу о ДТП Ефремову стало плохо прямо в зале заседания.

Защита намерена настаивать на том, что нахождение в колонии спровоцирует у Ефремова инсульт.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области, из которых отсидел 3,5.

Весной защита Ефремова пыталась освободить его по УДО, но из-за пары нарушений актером внутреннего распорядка колонии, им было отказано.

Ранее стало известно о перспективах Ефремова после отсидки за ДТП.