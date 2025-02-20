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Названы минусы кроссовера Livan X3 Pro

Автоэксперт Виноградов перечислил шесть минусов кроссовера Livan X3 Pro
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«Газета.Ru»

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал китайский кроссовер Livan X3 Pro и назвал несколько минусов автомобиля.

«Привод лишь передний. Заявленный клиренс 185 мм – это до поддона картера, а в реальности под защитой я намерил чуть больше 15 сантиметров. У любого кросс-хэтча, да даже у обычной Гранты больше», — сказал Виноградов.

Для Livan X3 Pro заявлен багажник 400 литров, однако реальный объем скорее всего в полтора раза меньше. А если сложить спинки второго ряда, то образуется неприлично высокая ступенька, отметил эксперт.

Шумоизоляция не самая сильная сторона автомобиля. На любом покрытии постоянно сопровождает гул от арок и днища.

Для многих главным недостатком станет то, что Livan просто слишком маленький и едва ли потянет на роль универсальной машины, заключил Виноградов.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство – с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», – отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы пять плюсов китайского седана Changan Alsvin.

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