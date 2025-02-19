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«Голый сверхразум»: на видео попало, как мужчина без штанов бегал за маршрутками

В Башкирии на видео попал мужчина без штанов, разговаривающий с машинами

В Уфе мужчина без штанов бегал по дороге за проезжающими маршрутками. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия online».

«В Уфе голый сверхразум бегает за маршрутками. <…> «пешехода» заметили на «Машинке», его мотает в разные стороны, и он разговаривает с проезжающими мимо машинами», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина в нижнем белье бежит по проезжей части и что-то кричит, при этом проезжают маршрутки, также рядом с ним стоит женщина в униформе и разговаривает по телефону.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водители подрались за место на проезжей части.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчины ударяют друг друга кулаками, после чего один из конфликтующих начинает пинать своего оппонента. Далее на записи видно, как владивостокец толкает водителя на землю и бьет ногой.

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