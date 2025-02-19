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«Эпичный кулачный бой»: на видео попало, как владивостокцы дрались за дорогу

Во Владивостоке на видео попало, как водители дрались за место на дороге

Во Владивостоке водители подрались за место на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Два парня, судя по всему, не поделили дорогу и устроили эпичный кулачный бой посреди проезжей части <…> В момент одному из бойцов удалось попасть по голове, отчего его оппонент рухнул на землю», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчины ударяют друг друга кулаками, после чего один из конфликтующих начинает пинать своего оппонента. Далее на записи видно, как владивостокец толкает водителя на землю и бьет ногой, затем к конфликтующим подбегают очевидцы, чтобы остановить драку.

До этого сообщалось, что в Приморском крае в городе Уссурийске столкнулись Toyota Chaser и Toyota Alphard.

На кадрах видно, как машина Toyota Chaser выезжает на встречную полосу движения, где в нее врезается Toyota Alphard. От удара легковой автомобиль разрывается на две части.

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