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На видео попало, как гаишники встали на пути собачьей упряжки на дороге

На Камчатке сотрудники ДПС остановили собачью упряжку и попали на видео

На Камчатке сотрудники ДПС остановили собачью упряжку, погонщик которой выехал на автодорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «АК» и публикует видеозапись инцидента.

«Удивительный случай в практике автоинспекторов Камчатки — им пришлось регулировать движение собачьих упряжек. На кадрах видно, как одна из них лихо проносится через перекресток», — отмечается в публикации.

Полицейский с жезлом, стоящий на проезжей части, преградил путь упряжке и показал, в какую сторону необходимо проехать. Повинуясь указанию инспектора и своего погонщика, животные остановились, а затем повернули налево и сбежали с дороги на обочину, а затем направились вниз по склону.

Массовое появление собачьих упряжек на дорогах региона было связано с проведением фестиваля по ездовому спорту. Из-за этого на некоторых дорогах стали дежурить наряды ДПС.

Ранее в Красноярском крае попали на видео коровы, которые перешли дорогу по «зебре».

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