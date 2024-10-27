Красноярские коровы перешли улицу по зебре и попали на видео

В Назарово Красноярского края две коровы перешли оживленную улицу по пешеходному переходу. Видеозапись с животными размещена в паблике «Запад 24» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что животные без пастуха друг за другом переходят дорогу по пешеходному переходу. Одна из коров начала переход, когда поток автомобилей остановился на красный сигнал светофора, но пешеходный светофор еще не переключился на зеленый. Другая начала переходить проезжую часть уже на разрешающий сигнал светофора.

Животные двигались строго по разметке пешеходного перехода — зебре. Навстречу им, также по правилам, дорогу перешел мужчина. В тот же момент две женщины перешли дорогу навстречу коровам вне пешеходного перехода. Оказавшись за пределами проезжей части, коровы без пастуха направились на газон, разбитый на городской площади.

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