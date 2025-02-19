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В Москве отменят платную парковку

В Москве 23 февраля уличные парковки будут бесплатными
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Depositphotos

В Москве 23 февраля в День защитника Отечества уличные парковки будут бесплатными. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Оставить автомобиль без оплаты можно на всех улицах города, в том числе на парковках по 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа», — написал глава города.

При этом Собянин отметил, что москвичам и гостям города нужно будет заплатить за парковки со шлагбаумами.

До этого сообщалось, что в Дмитрове возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал мужчина-инвалид.

По предварительной информации, 18 февраля водитель такси 1993 года рождения сбил инвалида-колясочника на пешеходном переходе. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, в Москве поймали мошенника, который публиковал на Авито ложные объявления о продаже запчастей на машины. Обвиняемый будет пять лет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в машинах Lada обнаружили смертельно опасные подушки Takata.

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