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Уголовное дело завели после наезда автомобиля на инвалида-колясочника в Дмитрове

В Дмитрове возбуждено уголовное дело по факту ДТП с инвалидом-колясочником
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Shutterstock

В Дмитрове возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал мужчина-инвалид. Об этом сообщает ГСУ СК по Московской области в своем Telegram-канале.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, 18 февраля водитель такси 1993 года рождения сбил инвалида-колясочника на пешеходном переходе. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в результате аварии мужчина получил перелом костей голени и сильный ушиб поясницы.

На кадрах с места инцидента видно, что мужчина с ограниченными возможностями решил переехать нерегулируемый пешеходный переход. На помощь к пострадавшему подбежала девушка, переходившая дорогу вместе с ним. На данный момент в полиции проводят проверку.

Ранее раскрыли аферу москвича на Авито с автозапчастями.

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