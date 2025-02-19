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На видео попало, как десантник сел на женщину и сбил ее с мотоцикла

В Малайзии на видео попало, как десантник приземлился на мотоциклистку

В Малайзии десантник местных вооруженных сил приземлился на парашюте на женщину-мотоциклистку. Об этом сообщает freemalaysiatoday.com.

Неудачное приземление произошло в районе Танджунг Бидара в Малакке во время десантных учений.

«Капрал 18-го батальона Королевского малайского полка совершал последний заход на посадку в районе лагеря Терендак, когда изменение направления ветра заставило его отклониться от курса и приземлиться в соседнем районе», — отмечается в публикации.

На опубликованном видео видно, что парашютист приземлился на колонну мотоциклистов, ехавших по улице. Удар пришелся на мотоцикл, на котором ехала женщина в платке. Она упала на асфальт. Отмечается, что пострадавшая уехала с места происшествия. Военный получил незначительные травмы и был отправлен в госпиталь.

Ранее на видео попало, как на рабочего упала металлическая люлька с человеком.

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