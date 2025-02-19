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На видео попало, как металлическая люлька с человеком упала на рабочего

В Череповце на видео попало, как крановщица снесла автовышку с рабочим

В Череповце 18 февраля на промплощадке «Северсталь» кран сбил автовышку, и металлическая платформа с рабочим упала на человека. Об этом сообщает Telegram-канал «ГородЧе».

«На территории промплощадки при проведении работ на высоте произошло столкновение грузоподъемной спецтехники <…> В настоящий момент на месте производства работ выясняются причины произошедшего, работает специальная комиссия», — говорится в сообщении.

Инцидент запечатлела уличная камера. На кадрах видно, как кран опускается, и сверху падает рабочая платформа с человеком.

По словам директора предприятия Евгения Виноградова, один работник получил травмы, несовместимые с жизнью, второй — госпитализирован и в настоящее время находится в реанимации.

По словам очевидцев, у крана не были выставлены башмаки для торможения, при этом машиниста не предупредили, что в автовышке находятся рабочие. Сама женщина их не заметила.

Ранее на видео попало задержание министра транспорта.

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