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Названы четыре минуса кроссовера Ford Bronco Sport

Автоэксперт Виноградов назвал четыре минуса кроссовера Ford Bronco Sport
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Ford

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов назвал минусы кроссовера Ford Bronco Sport.

«Интерьер Форда прост. Никакого буйства фактур и лезущей отовсюду фоновой подсветки. Вместо этого относительно скромный центральный экран, темный и далеко не мягкий пластик», - сказал Виноградов.

Также эксперт не обнаружил шторку в багажном отделении, хотя выемки под нее предусмотрены.Кроме того, разметка спидометра у Ford Bronco Sport в милях.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее россиянам рассказали об особенностях кроссовера Jaecoo J8.

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