В России призвали ввести «серьезное» наказание за вождение в нетрезвом виде

В России нужно ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде и ввести пожизненную ответственность, чтобы люди бросили пить алкоголь. Об этом интернет-изданию «Абзац» заявил председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

По его мнению, сейчас законодательство «очень мягкое». При этом он отметил, что в некоторых случаях виновник трагедии обязан содержать детей пострадавшего до их совершеннолетия, что является «серьезным наказанием». Кроме того, эксперт считает, что такие происшествия нужно больше освещать в средствах массовой информации.

«Сейчас мало кто знает, какое наказание реально получает человек, сбивший, например, ребенка. Часто подписываются соглашения о том, что жертва ДТП не имеет претензий. Такие случаи должны быть исключением, а не практикой. Но в последние годы это стало нормой», — заключил Соколов.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого говорил, что повышение штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) поспособствует профилактике аккуратного и трезвого вождения. Он добавил, что по некоторым видам нарушений штрафы не увеличивались с 2007 года.

Ранее в Госдуме предложили приравнять вождение авто в нетрезвом виде к терроризму.