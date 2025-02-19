«АвтоВАЗ» прокомментировал информацию о смертельных подушках Takata

В пресс-службе «АвтоВАЗа» заявили, что вопросы с потенциально некачественными подушками безопасности уже решены. Об этом сообщает «Российская газета».

«Ситуация с продукцией «Таката», установленной на Lada Kalina, Priora и Granta, была решена в 2019 году. В рамках кампании было отозвано 1716 автомобилей разных семейств моделей», — говорится в сообщении.

По информации источника, модель Lada Vesta изначально имеет конструктив, который справится с последствиями нештатного срабатывания эйрбега из-за усиленной конструкции передней панели. В «АвтоВАЗе» решили усилить данный элемент салона еще на этапе разработки, поскольку проблемы с подушками безопасности Takata уже были известны.

По всему миру продолжают отзывать автомобили с установленными подушками Takata. Так, в Европе отзовут более 869 тыс. машин Citroen, при этом ранее об отзыве объявляла марка BMW. Кроме того, история с небезопасными подушками коснулась Nissan, Toyota, бренды концерна General Motors, Volvo.

Ранее сообщалось, что в авто Lada обнаружили смертельно опасные подушки Takata.