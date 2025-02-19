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В РФ запретят заглушки для ремней безопасности

«Известия»: в РФ могут запретить заглушки для ремней безопасности
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Depositphotos

В РФ могут запретить заглушки и накладки для ремней безопасности. Об этом пишет «Известия».

Соответствующие планы появились у законодателей на фоне роста популярности таких аксессуаров из-за их опасности для водителей и пассажиров. Пункт об их запрете может быть внесен в закон «О защите прав потребителей». Также в Госдуме планируют увеличить штрафы за проезд с непристегнутым ремнем безопасности.

Депутаты планируют запретить продажу устройств и приспособлений, которые ограничивают, меняют или имитируют работу ремней безопасности или позволяют отключить сигнал о непристегнутом ремне безопасности.

До этого портал «За рулем» назвал четыре способа уйти от ошибочного штрафа за ремни безопасности. Для этого водителям посоветовали поместить на ремень яркую накладку, носить светлую верхнюю одежду и не пропускать под воротником лямку ремня безопасности.

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