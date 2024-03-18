Россиянам рассказали, как избежать несправедливых штрафов за ремень безопасности

Чтобы избежать ошибочного назначения штрафов за непристегнутый ремень безопасности, автомобилисту следует поместить на ремень яркую накладку, носить светлую верхнюю одежду и не пропускать под воротником лямку ремня безопасности. Об этом дал «За рулем».

«Днем черный ремень безопасности будет сливаться с темной одеждой. Из-за этого случаются ошибки в выявлении нарушений ПДД. Ночью же наоборот можете ехать в темной одежде. Камеры способны вести съемку в ИК-диапазоне. Соответственно и ремень безопасности на черном фоне будет хорошо заметен», — отмечается в публикации издания.

Чтобы сделать ремень безопасности более заметным для камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, на него можно надеть специальную яркую накладку. Также ремень безопасности не следует пропускать под одеждой, а во время поездки нужно контролировать, не скрылся ли он под ее элементами.

Кроме того, не следует торопиться оплачивать штраф за непристегнутый ремень, если он назначен ошибочно. Следует обжаловать такое постановление через «Госуслуги», советует «За рулем».

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