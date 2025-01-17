Россиянам рассказали, как выжить в ДТП

Безопасность на дороге, будучи внутри автомобиля или находясь на тротуаре, следует обеспечивать заранее. Об этом Aif.ru рассказал ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Кирилл Казаков.

«Одни из самых частых травм при несоблюдении правил дорожного движения — травмы нижних конечности. Они возникают при столкновении и сильном упоре в пол автомобиля нижней конечности. К таким травмам относятся переломы вертлужной впадины тазовых костей, переломы бедра, лодыжек и пяточной кости», — сообщает врач.

По словам Казакова, если пассажиры не будут пристегнуты ремнем безопасности, то они могут получить травмы даже от срабатывающих подушек безопасности. Кроме того, при сильном столкновении человек может вылететь через лобовое стекло и получить травмы, несовместимые с жизнью.

Врач отмечает, что одно из самых частых ДТП — наезд машины на пешехода, при котором может произойти самый распространенный «бамперный перелом». Специалист также рекомендует держаться за поручни, чтобы избежать травм в общественном транспорте.

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