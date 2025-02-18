Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Toyota Land Cruiser застрял во льдах Японского моря и попал на видео

В Приморье на видео попало, как Toyota Land Cruiser вмерз во льды Японского моря

В Приморском крае 17 февраля автомобиль Toyota Land Cruiser провалился под лед Японского моря. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Очередные сегодняшние жертвы ради наваги. Один утопил крузака, а второй рыбак в районе Тавричанки и вовсе ушел под воду вместе с автомобилем Toyota Probox и не вынырнул. Сколько сверхразумам не говори, не выезжай на лед — все без толку», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобиль Toyota Land Cruiser провалился под воду и вмерз во льды. К машине подходят люди и осматривают ее. При этом на записи также видно, что на льду стоят другие автомобили.

До этого сообщалось, что в Приморском крае, в поселке Тавричанка, несколько автомобилей провалились под лед. Очевидцы запечатлели произошедшее.

По словам местных жителей, пять машин затонули на реке Раздольная в период с 16 по 17 февраля.

Ранее автомобиль ушел под воду вместе с пенсионером в Приморье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами