Toyota Land Cruiser застрял во льдах Японского моря и попал на видео

В Приморье на видео попало, как Toyota Land Cruiser вмерз во льды Японского моря

В Приморском крае 17 февраля автомобиль Toyota Land Cruiser провалился под лед Японского моря. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Очередные сегодняшние жертвы ради наваги. Один утопил крузака, а второй рыбак в районе Тавричанки и вовсе ушел под воду вместе с автомобилем Toyota Probox и не вынырнул. Сколько сверхразумам не говори, не выезжай на лед — все без толку», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобиль Toyota Land Cruiser провалился под воду и вмерз во льды. К машине подходят люди и осматривают ее. При этом на записи также видно, что на льду стоят другие автомобили.

До этого сообщалось, что в Приморском крае, в поселке Тавричанка, несколько автомобилей провалились под лед. Очевидцы запечатлели произошедшее.

По словам местных жителей, пять машин затонули на реке Раздольная в период с 16 по 17 февраля.

Ранее автомобиль ушел под воду вместе с пенсионером в Приморье.