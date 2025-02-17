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«АвтоВАЗ» рассказал, почему снял с выпуска Lada Vesta Cross

«АвтоВАЗ» объяснил снятие Lada Vesta Cross с конвейера пересмотром комплектаций
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Lada

Пометка «не производится» в прайс-листах на Lada Vesta появилась из-за того, что «АвтоВАЗ» готовит обновление многих модификаций данной модели. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа».

«АвтоВАЗ» постоянно работает над расширением оснащения своих автомобилей. Для указанных комплектаций запланировано обновление. Стоит отметить, что Lada Vesta в указанных комплектациях доступна у дилеров», — приводит издание сообщение пресс-службы.

О том, что «АвтоВАЗ» остановил сборку ряда версий Lada Vesta, включая все комплектации седана Cross, сообщал Motor.ru.

Согласно прайс-листам завода, пометка «не производится» появилась напротив семи комплектаций седана Vesta из 11, универсал в стандартном исполнении не выпускается в 8 версиях из 10, а в версии SW Cross — в трех из пяти доступных комплектаций.

Ранее для новых автомобилей Lada появилась услуга эвакуации.

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