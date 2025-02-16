«АвтоВАЗ» прервал выпуск нескольких версий Lada Vesta

«АвтоВАЗ» остановил выпуск самых доступных версий универсала Lada Vesta SW и седанов в версии Cross. Об этом сообщает Motor.ru.

«В ходе мониторинга прайс-листов на официальном сайте Lada.ru «Мотору» удалось выяснить — в феврале гамму снова пересмотрели. Пометка «автомобиль не производится» появилась напротив самых простых комплектаций Vesta Cross, а также напротив наиболее доступных универсалов Vesta SW с вариатором», — отмечается в публикации.

Кросс-седаны Lada Vesta в настоящий момент не выпускаются ни в одной комплектации, на протяжении почти двух месяцев их собирали только в базовой версии Life'24, уточняет издание. Пересмотр комплектаций может быть связан со скорым началом продаж Lada Vesta с новой шестиступенчатой механической трансмиссией, предполагает Motor.

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