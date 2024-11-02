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Внедорожники Tank подорожали в России на 50-150 тыс. рублей

В России подорожали внедорожники Tank 300 и Tank 500

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Great Wall Motor

Принадлежащий китайскому автоконцерну Great Wall автомобильный бренд Tank увеличил цены на внедорожники моделей 300 и 500. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителя.

Все комплектации этих автомобилей в начале ноября 2024 года подорожали на 50–150 тыс. рублей, или на 0,8–2,3%. Tank 300 во всех четырех версиях подорожал на 50 тыс. рублей и стоит от 4,3 млн рублей до 4,9 млн рублей.

У Tank 500 на 50 тыс. рублей подорожала версия Urban с гибридной силовой установкой (бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 245 л.с. и 54-сильный электродвигатель). Другие комплектации этого внедорожника подорожали на 150 тыс. рублей.

Внедорожники Tank 500 2023 года выпуска после подорожания стоят от 6,4 млн рублей до 7,15 млн рублей, 2024 года — 6,6–7,95 млн рублей.

Ранее «Газета.Ru» перечислила достоинства и недостатки внедорожника Tank 700, который вышел на российский рынок.

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