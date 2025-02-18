Подростки бросили с крыши кирпич на машину и сняли «кружок» для соцсетей

В Челябинске подростки сняли на видео бросок кирпича с крыши на авто

В Челябинске подростки кирпичом разбили припаркованный автомобиль и сняли это на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Этот кружок умники догадались опубликовать в телеграме, теперь полицейским не составит труда найти пакостников», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как подростки смеются, а после одна из школьниц бросает кирпич, который приземляется на припаркованный автомобиль. От удара машина начинает искриться.

По информации источника, инцидент произошел на верхнем этаже 107-го дома по Университетской набережной. В городской полиции сообщили, что владелец разбитого легкового автомобиля написал заявление. Сотрудники правоохранительных органов ищут подростков.

До этого сообщалось, что в Зеленограде мужчины напали на пассажира с ребенком на руках в автобусе.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников.

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