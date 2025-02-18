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Россиянам назвали три проблемы двигателя автомобиля из-за помпы

«Авилон» назвал три критических проблемы с мотором при поломке помпы
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Алексей Даничев/РИА Новости

Водяная помпа играет ключевую роль в системе охлаждения двигателя. Ее поломка может привести к капремонту или даже замене мотора. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по сервису и запчастям «Авилон Легенда» Андрей Егармин.

«Заклинивание помпы охлаждения приводит к прекращению циркуляции охлаждающей жидкости. Перегрев мотора является наиболее распространенным последствием этой проблемы. Если вовремя не обратить на это внимание, от высокой температуры деформируется головка блока цилиндров», — сказал эксперт.

Также поломка помпы ведет к обрыву ремня или цепи газораспределительного механизма (ГРМ), что грозит серьезными проблемами с двигателем, такими как загиб клапанов. Все эти ситуации в итоге приводят к капитальному ремонту мотора или его замене, сказал эксперт.

К снижению эффективности работы помпы и ее поломке приводят накопление ржавчины, отложений и грязи внутри системы охлаждения при несвоевременной замене охлаждающей жидкости. Если уровень антифриза слишком низкий или он потерял свои свойства, то помпа также будет работать всухую, что ускоряет ее износ, пояснил специалист.

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