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В России упали в цене кроссоверы с пробегом

«Авто.ру Бизнес»: кроссоверы с пробегом подешевели на 10% у частных продавцов
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Hyundai

В феврале кроссоверы с пробегом у частных продавцов подешевели на 10% в сравнении с тем же месяцем 2024 года, при этом кроссоверы у дилеров увеличились в цене на 8%. Об этом сообщают аналитики «Авто.ру Бизнес».

«Снижение средней стоимости подержанных автомобилей у частных продавцов связано с общим старением автопарка. Дилеры же стараются собирать на своих складах более качественные автомобили с пробегом, и цена на такие автомобили растет, так как ценность авто в хорошем состоянии увеличивается», — объяснил директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

Средняя стоимость китайских кроссоверов – 1,9 млн рублей. При этом по сравнению с прошлым годом средняя цена у автомобилей европейских, корейских и японских брендов осталась прежней и составила 3,5 млн рублей.

По информации источника, самыми популярными стали модели Lada Niva, BMW X5 2018-2023, Chevrolet Niva, Volkswagen Tiguan 2016-2021 / Tiguan II и Hyundai Creta первого поколения.

Аналитики также отметили, что, несмотря на значительную долю китайских автомобилей в продажах новых машин, в сегменте подержанных их доля остается низкой, поэтому наибольшей популярностью пользуются модели российских или тех производителей, которые покинули рынок.

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