Названы шесть минусов кроссовера FAW Bestune T77

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Вадим Никишев протестировал кроссовер FAW Bestune T77 и назвал его недостатки.

«Чтобы снять Bestune T77 с охраны, можно нажать кнопку на ручке водительской двери. Жаль, что на других дверях такой фишки нет», — сказал эксперт.

Кроме того, специалист отметил консервативный интерьер Bestune T77. Также у мультимедийной системы нет Android Auto и Apple Carplay.

«Теплый пакет» в привычном понимании отсутствует: есть только подогрев передних сидений. У задних пассажиров нет и его. Отсутствует и подлокотник на втором ряду. Светодиодные фары светят хорошо, но направление пучка вслед за рулем не меняют, сказал Никишев.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство – с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», – отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы четыре минуса кроссовера Ford Bronco Sport.