Для водителей в России с 1 апреля вступили в силу новые правила

С 1 апреля в России вступают в силу поправки в федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Согласно этим поправкам, меняются срок действия и порядок получения некоторых водительских прав, регламент экзамена в автошколе и вводятся единые страховые сертификаты для водителей из РФ и Белоруссии.

Теперь импорт машин в РФ для физлиц разрешен либо через российскую таможню с уплатой всех пошлин, либо через государства ЕАЭС, но с доначислением платежей в счет утилизационного сбора.

Также изменения коснутся граждан, которые лишились водительских удостоверений за вождение в нетрезвом виде. Вводится запрет на допуск к сдаче экзаменов в ГИБДД людям, которые подвергнуты административному наказанию за вождение в пьяном виде или отказались проходить медосмотр, на один год.

Кроме того, теперь при сдаче экзамена в ГИБДД экзаменатор будет обязан сидеть сзади, а не на переднем сиденье, как это было ранее. Такое нововведение было принято утвердить из-за случаев, когда экзаменаторов признавали виновниками аварии. Находясь на переднем сиденье, экзаменаторы приравнивались к водителям.

Также изменения произойдут в балльной системе при сдаче экзаменов. Теперь будет допускаться семь штрафных баллов, а не пять, как сейчас.

С 1 апреля российские автовладельцы могут оформить полис международного ОСАГО для поездок в Белоруссию — «Синяя карта». Они придут на смену полисам «Зеленая карта».

До этого стало известно, что призывники, направленные военкоматами, смогут сдать экзамен на право управления грузовым автомобилем с прицепом (СЕ) с 17 лет.

Ранее в России определили сроки действия иностранных водительских прав.