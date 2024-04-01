Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Для водителей в России с 1 апреля вступили в силу новые правила

В России с 1 апреля заработает новый порядок получения водительских прав

close
100%
Depositphotos

С 1 апреля в России вступают в силу поправки в федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Согласно этим поправкам, меняются срок действия и порядок получения некоторых водительских прав, регламент экзамена в автошколе и вводятся единые страховые сертификаты для водителей из РФ и Белоруссии.

Теперь импорт машин в РФ для физлиц разрешен либо через российскую таможню с уплатой всех пошлин, либо через государства ЕАЭС, но с доначислением платежей в счет утилизационного сбора.

Также изменения коснутся граждан, которые лишились водительских удостоверений за вождение в нетрезвом виде. Вводится запрет на допуск к сдаче экзаменов в ГИБДД людям, которые подвергнуты административному наказанию за вождение в пьяном виде или отказались проходить медосмотр, на один год.

Кроме того, теперь при сдаче экзамена в ГИБДД экзаменатор будет обязан сидеть сзади, а не на переднем сиденье, как это было ранее. Такое нововведение было принято утвердить из-за случаев, когда экзаменаторов признавали виновниками аварии. Находясь на переднем сиденье, экзаменаторы приравнивались к водителям.

Также изменения произойдут в балльной системе при сдаче экзаменов. Теперь будет допускаться семь штрафных баллов, а не пять, как сейчас.

С 1 апреля российские автовладельцы могут оформить полис международного ОСАГО для поездок в Белоруссию — «Синяя карта». Они придут на смену полисам «Зеленая карта».

До этого стало известно, что призывники, направленные военкоматами, смогут сдать экзамен на право управления грузовым автомобилем с прицепом (СЕ) с 17 лет.

Ранее в России определили сроки действия иностранных водительских прав.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами