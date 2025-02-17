На видео сняли, как несколько автомобилей ловцов наваги ушли под воду

В Приморье несколько автомобилей ловцов наваги ушли под воду

В Приморском крае, в поселке Тавричанка, несколько автомобилей провалились под лед. Очевидцы запечатлели произошедшее.

На первом видео видно, как колеса и передний бампер белого легкового автомобиля уже ушли под воду. Также лед треснул и под машиной такси, рядом с которой ходит мужчина. На следующих кадрах — красный автомобиль, который почти полностью погрузился под воду.

Также очевидцы запечатлели и две белые машины. На кадрах видна только крыша автомобиля Toyota Probox. При этом в нескольких метрах – белый Toyota Prius, который почти полностью ушел под воду.

По словам местных жителей, пять автомобилей затонули на реке Раздольная в период с 16 по 17 февраля.

До этого сообщалось, что на федеральной трассе Хабаровск – Владивосток на въезде в столицу Дальнего Востока произошло ДТП с участием девяти автомобилей. Движение на участке осуществляется по одной полосе. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее автомобиль ушел под воду вместе с пенсионером в Приморье.