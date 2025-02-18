Тарифы на проезд по М-12 подорожали

Автодор: тарифы на проезд по М-12 повысили в пределах инфляции

Тариф на проезд по трассе М-12 «Восток» подорожал на 344 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании «Автодор» после ежегодной индексации тарифов.

«В среднем стоимость 1 пройденного километра по сети трасс «Автодор» увеличивается в пределах инфляции», — говорится в сообщении.

По данным компании, подорожание осталось в пределах допустимых значений, установленных законодательством. Так, тариф на проезд по М-4 «Дон» составит 4610 рублей, проезд М-11 «Нева» подорожал на 320 рублей до 3550 рублей, а цена на тариф от Москвы до первого съезда на Казань по М-12 «Восток» составит 4825 рублей.

В компании напомнили, что на платных дорогах продолжает действовать система абонементов, которая позволяет гражданам экономить на поездках при заблаговременной покупке.

До этого глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал планы столичных властей сделать платным проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД). По мнению эксперта, такая мера только «ухудшит связность транспортной ситуации в городе».

Ранее сообщалось, что в России могут перераспределить средства от штрафов за нарушение ПДД.