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Kia показала новые седан и хетчбэк для мирового рынка

Kia рассекретила внешность новых седана и хетчбэка EV4
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Kia

Корейский автопроизводитель Kia анонсировал новый электромобиль EV4, который будет продаваться в кузовах седан и хетчбэк.

«EV4 воплощает философию дизайна Kia «Объединение противоположностей», сочетая четкие линии со смелыми техническими деталями. Аэродинамический дизайн включает низкий капот, силуэт фастбэк и уникальный спойлер на крыше», — отмечается в описании новой модели.

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Kia

Электромобиль предназначен для широкого спектра покупателей, стремящихся к новым открытиям. У автомобиля вертикально ориентированные фары, обтекаемый кузов и низкая линия капота. EV4 получил 19-дюймовые колесные диски. Также известно, что новинка Kia будет выпускаться в спортивной версии GT Line.

Технических характеристик новинки автопроизводитель не раскрывает, подробная информация о ней будет обнародована 27 февраля.

Ранее был анонсирован пикап Sinotruk Bolden S6 для российского рынка.

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