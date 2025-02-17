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Охранники ГБР распылили водителю в лицо перцовый газ

В Воронеже сотрудники ГБР распылили перцовый баллончик в глаза водителя

В Воронеже 15 февраля сотрудники ГБР распылили перцовый баллончик в глаза водителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Водитель не справился с управлением, машину слегка занесло, после чего сотрудники ГБР начали преследование. Когда они окружили автомобиль, водитель открыл окно, чтобы выяснить причины погони. Ответом стало распыление перцового баллончика прямо в лицо водителю и в салон машины», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как подъезжает автомобиль ГБР, из которого выходят несколько мужчин. Один из сотрудников применяет перцовый баллончик. На записи слышно, как пассажиры начинают кашлять. На видео, снятом в другом месте, видно, что сотрудники ГБР снова подходят к водителю, который им сообщает, что хочет уехать. В этот момент один из пассажиров звонит в полицию и сообщает сотрудникам правоохранительных органов о случившемся.

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