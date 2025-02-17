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Ремонт Lada и Renault в России подорожал на 31% за год

Средний чек по ремонту Renault и Lada вырос на 31%
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Средний чек на ремонт автомобилей Renault и Lada в России увеличился за год га 31%. Об этом сообщается в релизе экосистемы для автовладельцев «Мир Lecar», поступившем в «Газету.Ru».

«Средний чек по машинозаездам увеличился на 31%. Основными обслуживаемыми марками были Renault и Lada», — отмечается в сообщении.

Среди марок, которые также обслуживаются в Lecar, — машины Chevrolet, Nissan и Opel. На начало 2025 года сеть бренда охватывает более 300 авторизованных сервис-центра Lada в 182 городах России, 128 дилерских центров Renault в 73 городах и 115 дилерских центрах Nissan в 77 городах.

Руководитель отдела сопровождения дилеров Lecar Service Роман Шматко сообщил на форуме «ForAuto 2025 — Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», что в среднем по каждому дилеру за 2024 год рост по количеству машинозаездов составил 40%, по выручке — 80%.

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