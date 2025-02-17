У новых автомобилей Lada появилась услуга эвакуации

«АвтоВАЗ» объявил о старте программы помощи на дорогах «Lada Забота», в которую входят эвакуация, мобильный шиномонтаж, предоставление подменного водителя и другие услуги.

«В перечень услуг входит комплекс поддержки в случае ДТП: эвакуация автомобиля до ближайшего официального дилера Lada, предоставление подменного автомобиля, услуги персонального менеджера по вопросам страховки, независимая экспертиза стоимости ремонта», — отмечается в сообщении пресс-службы завода.

Участвовать в программе может каждый покупатель нового автомобиля Lada. Сервис поддержки на дорогах будет доступен круглосуточно.

До этого в Самарской области выставили на продажу редкий полноприводный минивэн Lada «Надежда».

Ранее «АвтоВАЗ» прервал выпуск нескольких комплектаций Lada Vesta.