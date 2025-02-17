Массовая авария с грузовиками парализовала движение на МКАД в Москве

Движение на МКАД в Москве частично перекрыли из-за массового ДТП с грузовиками

В Москве на МКАД столкнулись четыре грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Крупная авария на МКАД в районе пересечения с Щелковским шоссе. По предварительным данным, столкнулись четыре грузовика, в результате пострадали два человека», — говорится в сообщении.

По информации источника, на месте работают сотрудники экстренных служб. В Дептрансе сообщили, что движение на данном участке дороги затруднено: едут две полосы из пяти.

До этого сообщалось, что в Челябинской области под Ашой автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовиком.

Видеорегистратор большегруза запечатлел момент ДТП. На кадрах видно, как Lada Granta выезжает на встречную полосу движения и врезается в грузовик. По предварительной версии, водитель потерял управление.

По информации источника, за рулем легкового автомобиля был 71-летний мужчина, а его пассажиркой – 72-летняя женщина. Пенсионеры получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее автомобиль ушел под воду вместе с пенсионером в Приморье.