Массовая авария с грузовиками парализовала движение на МКАД в Москве

В Москве на МКАД столкнулись четыре грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
«Крупная авария на МКАД в районе пересечения с Щелковским шоссе. По предварительным данным, столкнулись четыре грузовика, в результате пострадали два человека», — говорится в сообщении.
По информации источника, на месте работают сотрудники экстренных служб. В Дептрансе сообщили, что движение на данном участке дороги затруднено: едут две полосы из пяти.
До этого сообщалось, что в Челябинской области под Ашой автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовиком.
Видеорегистратор большегруза запечатлел момент ДТП. На кадрах видно, как Lada Granta выезжает на встречную полосу движения и врезается в грузовик. По предварительной версии, водитель потерял управление.
По информации источника, за рулем легкового автомобиля был 71-летний мужчина, а его пассажиркой – 72-летняя женщина. Пенсионеры получили травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее автомобиль ушел под воду вместе с пенсионером в Приморье.