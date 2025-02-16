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Названы автомобили, которые подорожали и подешевели в России в феврале

В России в феврале подешевели автомобили Haval и Exeed
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Haval

В первой половине февраля пять автомобильных марок изменили ценники на свои автомобили в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Кроссоверы Haval Dargo и Dargo X 2024 года выпуска подешевели на 2,7 – 3,2%», — отмечается в публикации.

Dargo после снижения цены стоит 3,05-3,6 млн рублей, Dargo X — в 3,35-3,55 млн рублей. При этом популярный кроссовер Haval Jolion подорожал на 3,5%-4,9% и стоит 2,15-2,95 млн рублей.

Принадлежащая концерну Chery марка Exeed в феврале снизила цены на три модели. Кроссовер RX подешевел на 200 тыс. рублей, LX — на 50-150 тыс. рублей, VX — на 480-580 тыс. рублей.

Бренды SWM, Solaris и Evolute, напротив, увеличили цены. У SWM подорожал весь модельный ряд: кроссовер G01 прибавил в цене 104,5-107,8 тыс. рублей, G01F — 132-165 тыс. рублей, G05 Pro — 55-105 тыс. рублей.

У Solaris подорожали седан KRS и кросс-хэтчбек KRX, у Evolute — гибридный кроссовер i-Space в максимальной комплектации.

Ранее были названы лучшие компактные кроссоверы по сочетанию цены и качества.

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