КС рассмотрит правила изъятия автомобилей из собственности супругов пройдут проверку

Конституционный суд (КС) России определит, могут ли за пьяное вождение одного из супругов наказать обоих, отобрав автомобиль, принадлежащий семье. Поводом для проведения проверки послужила жалоба жительницы Абакана Оксаны Адрияновой, сообщает газета «Коммерсантъ».

Ее муж попался пьяным за рулем, а отвечать за это пришлось обоим супругам. Женщина оспаривает положения ст. 104.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающие конфискацию машины за повторное пьяное вождение даже в том случае, если транспортное средство находится в совместной собственности.

Согласно жалобе, в 2023 году ее мужа приговорили к 240 часам исправительных работ за повторное пьяное вождение (ст. 264.1 УК). Суд также конфисковал автомобиль Toyota Prius, который находился в совместной собственности супругов. Андриянова не согласна с таким решением, поскольку она не совершала преступление.

Суды ссылались на постановление пленума Верховного суда, когда принимали решение о лишении ее собственности. Из этого документа следует, что принадлежащим обвиняемому считается имущество, находящееся в том числе и в совместной собственности супругов. Однако женщина считает, что ст. 35 Конституции противоречит такая трактовка закона. Эта статья запрещает принудительное изъятие имущества для государственных нужд без равноценной компенсации.

Адриянова обращает внимание, что, согласно Семейному кодексу, супруги самостоятельно отвечают по своим обязательствам. Однако спорная норма УК, допуская конфискацию общего транспортного средства в случае совершения преступления одним из супругов, фактически вводит коллективную ответственность за такие нарушения, как повторное пьяное вождение или езда без прав. При этом закон не предполагает возможности равноценного возмещения взамен принудительно изъятого имущества, отмечает женщина. Она также подчеркивает, что нет механизма защиты прав таких собственников.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого говорил, что повышение штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) поспособствует профилактике аккуратного и трезвого вождения. Он напомнил, что по некоторым видам нарушений штрафы не увеличивались с 2007 года.

Ранее в Госдуме предложили приравнять вождение авто в нетрезвом виде к терроризму.