В Госдуме предложили приравнять вождение авто в нетрезвом виде к терроризму

Управление автомобилем в состоянии опьянения необходимо приравнять к терроризму. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Вождение в пьяном виде надо приравнивать к терроризму. Особенно в тех случаях, где есть летальные исходы. Тривиально решить проблему, уменьшить количество пьяных за рулем не всегда возможно. Нужны однозначно строгие меры, ответственность, понятные определения. Здесь должен быть и психологический фактор: хочешь быть террористом? Нет! Не садись пьяным за руль», — сказал он РИА Новости.

До этого правительство России представило в Государственную думу законопроект, который предусматривает лишение водительских прав на 1,5 года за скрытие номеров автомобилей. Этот законопроект опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он касается специальных устройств, способных скрывать регистрационные номера автомобилей. В случае нарушения водителям грозит лишение прав на срок от одного до 1,5 года, а также конфискация таких устройств.

Авторы законопроекта подчеркивают, что с 2018 по 2023 год количество нарушений, предусмотренных статьей «Управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков» КоАП, увеличилось в полтора раза.

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