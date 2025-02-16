В Иваново столкнулись два автобуса, пострадали дети

МЧС: в Иваново восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов

В ДТП с двумя автобусами в Иваново пострадали восемь человек, среди которых пять детей. Об этом сообщает управление МЧС по Ивановской области.

Как уточнили в ведомстве, около 19:35 напротив торгового центра «Тополь» на улице Лежневской столкнулись два маршрутных автобуса.

По данным МЧС, угрозы для жизни пострадавших нет. Их осмотрели сотрудники скорой, прибывшей на место происшествия.

Накануне в центре Красноярска при столкновении автомобиля и автобуса пострадали четыре человека. Дорожная авария произошла утром на улице Ленина. По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и въехал в автобус МАЗ. В результате несовершеннолетний водитель и его трое пассажиров получили травмы. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавших госпитализировали. В отношении законного представителя юного водителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Ранее трассу под Калининградом парализовали 26 машин, попавших в ДТП.