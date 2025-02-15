В Красноярске подросток устроил ДТП с автобусом и пострадавшими

МВД: в Красноярске столкнулись автобус и автомобиль, пострадали четыре человека

В центре Красноярска при столкновении автомобиля и автобуса пострадали четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД России.

Дорожная авария произошла утром на улице Ленина. По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и въехал в автобус МАЗ. В результате несовершеннолетний водитель и его трое пассажиров получили травмы. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавших осматривают в больнице.

В отношении законного представителя юного водителя составлен административный материал по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), добавили в ведомстве.

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