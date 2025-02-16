Петербурженка разгромила машину возлюбленного, который ушел от нее пять лет назад

В Петербурге женщина разбила машину возлюбленного, бросившего ее пять лет назад

В Санкт-Петербурге женщина разгромила автомобиль бывшего возлюбленного. Об этом сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

«Разборки с бывшим 39-летняя петербурженка устроила сегодня ночью. Романтические отношения между ними закончились около 5 лет назад по инициативе мужчины, однако «ответка» ему прилетела только сейчас», — отмечается в публикации.

В ночь на воскресенье женщина бросила бутылку в окно квартиры на проспекте Металлистов, где мужчина проживает с другой женщиной. После этого она проколола колеса его автомобиля и разбила там стекло. Потерпевший написал заявление в полицию, злоумышленницу задержали. Сама она проживает в доме напротив.

До этого под Белгородом 17-летний внук со своим 16-летним другом угнали Skoda Rapid бабушки, арендованный для работе в такси. Друг внука автовладелицы не справился с управлением и врезался в забор из бетонных блоков.

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