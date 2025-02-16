Внук угнал и разбил об забор машину бабушки-таксистки в Белгородской области

Под Белгородом внук угнал и разбил об забор такси своей бабушки

В поселке Новосадовый Белгородской области 17-летний подросток с другом угнал у бабушки арендованную для такси машину и устроил ДТП, сообщает Telegram-канал «Белгород №1».

«По предварительным данным, парень выпивал вместе с 16-летним приятелем и решил покататься на Skoda Rapid бабушки. Далеко они уехать не смогли — горе-внук разрешил сесть за руль своему 16-летнему другу, и тот въехал в забор дома», — отмечается в публикации.

Полицейские составили на подростков административные протоколы за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Кроме того, внуку автовладелицы грозит до пяти лет лишения свободы по статье Уголовного кодекса об угоне.

На фото с места проиcшествия видно, что автомобиль врезался в строящийся забор из бетонных блоков. У машины сильно разбит моторный отсек, оторваны капот и бампер.

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