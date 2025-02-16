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На видео попали последствия массового ДТП с 14 машинами в Башкирии

В Башкирии произошло массовое ДТП с 14 автомобилями, последствия попали на видео

В Башкирии на трассе Р-240 произошло массовое ДТП, сообщается в Telegram-канале республиканского МЧС.

«Вблизи н.п. Новый Кальчир в Аургазинском районе, на 74-м километре произошло массовое ДТП с участием 14 автотранспортных средств», — отмечается в сообщении.

В аварии пострадали три человека, включая восьмилетнего ребенка. В районе места ДТП организовано движение по одной полосе, на место выдвинулся «КамАЗ» с пунктом обогрева.

На 74-м километре трассы зарегистрировано четыре аварии, в которых столкнулись в общей сложности порядка 20 транспортных средств, уточнил в своем Telegram-канале глава ГИБДД Башкортостана Владимир Севастьянов.

«На данный момент сотрудники Госавтоинспекции оформляют ДТП и организовывают объезд происшествия», — написал он и призвал водителей не выезжать за пределы населенных пунктов до улучшения погоды. На фото и видео с места аварии видны сильный снегопад с метелью.

Ранее в Новой Москве два товарных поезда разорвали каршеринговый Chery Tiggo на переезде.

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