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Названы лучшие компактные кроссоверы по сочетанию цены и качества

Журнал iSeeCars перечислил семь самых надежных компактных кроссоверов
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Artistic Operations/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный портал iSeeCars перечислил лучшие компактные кроссоверы по сочетанию цены и качества.

На первом месте в рейтинге японский кроссовер Mitsubishi Outlander Sport, прогнозируемый жизненны цикл которого составляет 11,8 лет. Второе место в списке заняла Honda CR-V — ожидаемый срок службы —15 лет. За ним следует Toyota RAV4, который, как прогнозируют эксперты, прослужит своему владельцу порядка 14,6 лет.

В список также вошли Chevrolet TrailBlazer (прогнозируемый срок службы 10 лет), Jeep Compass (11 лет и 4 месяца), Nissan Rogue (11 лет и 4 месяца) и Kia Sportage (10 лет и 7 месяцев).

До этого портал Hotcars опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие.

Так, первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.

Ранее были названы самые долговечные автомобили.

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