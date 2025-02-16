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Казахстанцы поставили под капот «Газели» шестилитровый мотор от Jeep Grand Cherokee

В Казахстане тюнинг-фирма построила «Газель» с мотором V8 от Jeep Grand Cherokee

В Казахстане тюнинг-фирма Astanaswap установила под капот российского грузовика «Газель Next» двигатель Chrysler V8 5.7 HEMI и автоматическую коробку передач. О результатах работы казахстанские специалисты рассказали на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном видео видно, что моторный отсек «Газели» обклеили дополнительной шумоизоляцией, для установки нового мотора передняя часть кабины была полностью разобрана. Двигатель интегрировали в подкапотное пространство грузовика, воздушный фильтр переместили на левую сторону, также автомобиль получил усиленный радиатор охлаждения трансмиссии.

«Установили американский двигатель HEMI 5.7, коробка-автомат 5G Tronic считается одной из самых выносливых», — прокомментировал автор видео.

Также была модернизирована система охлаждения, управляющая электроника и панель приборов в кабине «Газели»: на ней появился индикатор работы автоматической трансмиссии. Селектор АКП установили на место рычага переключения передач «Газели».

Двигатели 5.7 HEMI производства корпорации Chrysler в модификации 2009 года выдают от 363 до 395 л.с. Его устанавливали на многие автомобили американского концерна, включая Jeep Grand Cherokee и Commander, Dodge Challenger и пикапы Ram, седаны Chrysler 300C.

Ранее в Новой Москве два товарных поезда разорвали каршеринговый Chery Tiggo.

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