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Авария с пассажирским автобусом парализовала движение на Дмитровском шоссе

В Москве на Дмитровском шоссе частично перекрыто движение из-за ДТП с автобусом
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Авария с участием пассажирского автобуса произошла на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник информации.

«Автобус, следовавший по областному маршруту 273, влетел в отбойник. Семь человек пострадали, детей среди них нет», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что на место происшествия прибыли три машины скорой помощи. Одну из двух полос шоссе в сторону области перекрыли.

До этого в Москве молодой человек едва не лишился машины после знакомства с девушкой.

По данным Telegram-канала Baza, владелец автомобиля по имени Егор встретил девушку в клубе и спустя некоторое время после знакомства решил прокатить её на своей машине BMW стоимостью более четырёх миллионов рублей.

Во время поездки пара приехала на заправку. Пока молодой человек ушёл оплачивать топливо, девушка пересела на водительское сиденье и угнала автомобиль.

Ранее в Бурятии пьяный водитель сбил четырехлетнего ребенка на ватрушке.

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