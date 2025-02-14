Англичанина уволили из академии из-за того, что он дотронулся до студентки под одеждой в авто

В городе Данстейбл на востоке Англии из учебного заведения уволили преподавателя за вероятную сексуальную связь с несовершеннолетней ученицей, сообщает bbc.com. С девушкой мужчина познакомился через чат в социальной сети.

«Комиссия Агентства по регулированию преподавания установила, что Роберт Кит, преподававший в Академии всех святых в Данстейбле, Бедфордшир, совершил серьезное злоупотребление доверием. Летом 2014 года учитель пригласил студентку в автомобиль на стоянке. Во время общения мужчина дотронулся до бедра девушки под одеждой», - отмечает издание.

Сама девушка заявила комиссии, что перед свиданием они обсуждали с учителем возможность заняться сексом. Позже на допросе в полиции мистер Кит признал, что встреча на автостоянке имела место, но отрицал, что прикасался к девушке.

Тем не менее, комиссия признала, что поведение мистера Кита было связано с серьезными сексуальными домогательствами по отношению к ребенку и запретила мужчине вести преподавательскую деятельность.

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