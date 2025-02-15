Названы шесть способов распознать автомобиль, работавший в такси

Автоэксперт Яшина назвала шесть способов, как проверить авто на работу в такси

Выбирая подержанный автомобиль, есть риск купить машину, которая использовалась в такси. О способах распознать такие машине «За рулем» рассказала автоэксперт Олеся Яшина.

«Машины, работающие в такси или каршеринге, часто имеют высокий километраж даже при небольшом возрасте. Также в таких автомобилях салон может быть изношен больше обычного для их возраста, об этом наглядно свидетельствуют потертости обивки сидений, грязный ковролин, царапины на пластике», — сказала Яшина.

Также могут быть заметны следы от крепления таксометра. Кроме того, автомобили таксопарков и операторов каршеринга часто попадают в небольшие ДТП, поэтому могут иметь повреждения кузова. Шины таких автомобилей сильно изношены из-за большого пробега.

На кузове могут остаться следы наклеек служб такси или каршеринга.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, на что обратить внимание при покупке китайского автомобиля в 2025 году.

«При выборе нового авто стоит выбирать машину из более «народных» марок, по которым больше отзывов обычных автовладельцев, больше технической информации, а также есть в наличии основные запчасти», — сказал Родионов.

По его словам, надо осторожно относиться к покупке редкой машины по параллельному импорту, так как непонятно, как владелец будет обслуживать этот автомобиль.

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