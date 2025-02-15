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Стало известно, во сколько обойдется владение седаном BAIC U5 Plus

НАПИ: за 3 года на содержание BAIC U5 Plus придется потратить 1,48 млн рублей
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BAIC

За три года владельцы седана BAIC U5 Plus потратят на его обслуживание 1,48 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на BAIC U5 Plus обойдется в 19,7 рубля. За год получается сумма 492,7 тыс. рублей, за три года — 1,48 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Honor составляет 2,25 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, покупка шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 25 тыс. км в год.

BAIC U5 Plus оснащен атмосферным мотором объемом 1,5 л (113 л.с.; 142 Нм), который сочетается с 5-ступенчатой МКП или вариатором. В оснащение входят 16-дюймовые легкосплавные диски, галогеновые фары, мультимедиа-система с экраном диагональю 12,3 дюйма, камера заднего вида и задние датчики парковки, цифровой щиток приборов, кондиционер, две подушки безопасности и прочее.

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