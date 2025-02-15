Стало известно, во сколько обойдется владение седаном BAIC U5 Plus

НАПИ: за 3 года на содержание BAIC U5 Plus придется потратить 1,48 млн рублей

За три года владельцы седана BAIC U5 Plus потратят на его обслуживание 1,48 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на BAIC U5 Plus обойдется в 19,7 рубля. За год получается сумма 492,7 тыс. рублей, за три года — 1,48 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Honor составляет 2,25 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, покупка шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 25 тыс. км в год.

BAIC U5 Plus оснащен атмосферным мотором объемом 1,5 л (113 л.с.; 142 Нм), который сочетается с 5-ступенчатой МКП или вариатором. В оснащение входят 16-дюймовые легкосплавные диски, галогеновые фары, мультимедиа-система с экраном диагональю 12,3 дюйма, камера заднего вида и задние датчики парковки, цифровой щиток приборов, кондиционер, две подушки безопасности и прочее.

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