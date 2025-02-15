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Названы сроки начала производства белорусских кроссоверов Belgee EX50

Производство белорусских кроссоверов Belgee EX50 начнется в 2026 году
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CTV

Выпуск белорусского электромобиля Belgee EX50 начнется в 2026 году. Об этом сообщает news.by со ссылкой на заместителя генерального директора Объединенного института машиностроения НАН Белоруссии Александра Белевича.

По его словам, технические испытания автомобиля Belgee X50 на базе дорестайлингового Geely Coolray завершаться уже к лету 2025 года, а серийное производство запланировано на начало 2026 года.

Планируемая стоимость новинки на данный момент находится на уровне $25 тыс. (2,27 млн рублей по курсу на момент публикации).

От бензинового кроссовера электрический внешне отличается оригинальным бампером и глянцевой решеткой радиатора без прорезей.

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Гибридный седан отличается от обычной версии измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крыше багажника размещен «плавник».

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 секунды.

Ранее сообщалось, что В России подешевел внедорожник Tank 300.

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