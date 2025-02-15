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В России подешевел внедорожник Tank 300

Внедорожник Tank 300 подешевел в России на 200 тысяч рублей
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Haval

На российском рынке подешевел внедорожник Tank 300, сообщает портал «Автоновости дня».

«При покупке любой из четырех комплектаций Tank 300 стала доступна прямая выгода в размере 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении портала.

Автомобили Tank 300 предлагаются в России от 4,3 млн до 4,9 млн рублей.

До этого Tank начал продажи в России нового внедорожника Tank 400.

Базовая версия Adventure стоит 5,8 млн рублей, исполнение Premium — 6,2 млн рублей. Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с., который агрегатирован с девятиступенчатым «автоматом». В наличии понижающая передача и блокировки дифференциалов. Для автомобиля предусмотрено 12 режимов движения. До 100 км/ч Tank 400 способен разогнаться за 9,7 с, расход бензина в смешанном цикле составляет 10,2 л на 100 км. Новый Tank доступен в России в четырех цветах.

Ранее сообщалось, что в России подешевел кроссовер Haval Jolion.

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