Названа средняя зарплата таксистов в России

В России средняя зарплата водителя такси составляет 80 тысяч рублей

В России месячный доход водителя такси составляет 80 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в Союзе пользователей «Цифровой мир».

«Заработная плата таксиста составляет менее 40% от стоимости перевозки легковым автотранспортом. Месячный доход водителя после всех вычетов ориентировочно равен 80 тыс. рублей», — рассказали в Союзе.

Отмечается, что невысокие зарплаты являются одним из факторов нехватки кадров — сейчас дефицит водителей оценивается от 22% до 30%.

По данным сервиса hh.ru. в настоящее время ситуация с водителями такси продолжает характеризоваться острым дефицитом.

В Амурской и Вологодской областях, Камчатском крае, Еврейской АО, , Карачаево-Черкесской Республике, Забайкальском крае, Республике Тыва вообще нет желающих работать в такси.

Из всех российских регионов благополучная ситуация с наймом водителей такси только в Московской и Калужской областях, где на одну вакансию водителя такси приходится шесть и пять резюме соответственно.

Ранее сообщалось, что в Татарстане мигрантам до конца года запретили работать.