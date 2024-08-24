В России выявили нехватку водителей такси

В России появился дефицит водителей такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное экспертами сервиса hh.ru.

«В настоящее время ситуация с водителями такси продолжает характеризоваться острым дефицитом. В течение последнего месяца hh.индекс (показывает соотношение активных резюме на одну вакансию) для этой профессии находится на уровне менее двух в целом по стране», — говорится в итогах исследования.

Отмечается, что в Амурской и Вологодской областях, Камчатском крае, Еврейской АО, , Карачаево-Черкесской Республике, Забайкальском крае, Республике Тыва вообще нет желающих работать в такси.

Из всех российских регионов благополучная ситуация с наймом водителей такси только в Московской и Калужской областях, где на одну вакансию водителя такси приходится шесть и пять резюме соответственно.

Между тем, руководство «Яндекс такси» не ожидает оттока водителей с 1 сентября 2024 года, когда в силу вступит закон об оформлении полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП).

В компании заявили, что даже после ввода новых требований у сотрудников «Яндекс такси» будет еще 60 дней, чтобы приобрести полис ОСГОП. Более того, страховые фирмы пока не начали продавать соответствующие документы для такси.

До этого стало известно, что в Ленинградской области региональным перевозчикам запретят брать на работу таксистами иностранных граждан. Запрет продлится до конца 2024 года.

По инициативе прокуратуры региона, губернатором Ленинградской области установлен запрет на осуществление иностранными гражданами деятельности в сфере легкового такси и арендованных автомобилей с водителем, говорится в сообщении.

Всего запрет на работу иностранцев в такси ввели 18 российских регионов. В некоторых им запретили работать также в пассажирских перевозках, общепите, розничной торговле и гостиничном бизнесе.

Ранее россиян предупредили о повышении цен на такси в сентябре из-за новых правил.